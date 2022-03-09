7:1! Хет-трик Левандовски принес «Баварии» крупную победу в ответном матче с «Зальцбургом»

«Бавария» разгромила «Зальцбург» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы разобрались с соперником со счетом 7:1.

Все вопросы о победителе были сняты еще в первом тайме. К 23-й минуте нападающий Роберт Левандовски оформил хет-трик. Поляк стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЛЧ.

Еще один гол в первой половине забил вингер «Баварии» Серж Гнабри.

Во второй тайме дубль оформил нападающий хозяев Томас Мюллер. Он вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ (52 мяча).

Точку в матче поставил вингер мюнхенцев Лерой Сане.

В составе «Зальцбурга» гол престижа на с чету полузащитника Мауритса Кьергора.

Первая встреча, которая проходила в Австрии, закончилась вничью — 1:1. По сумме двух матчей «Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.