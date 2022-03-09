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7:1! Хет-трик Левандовски принес «Баварии» крупную победу в ответном матче с «Зальцбургом»

«Бавария» разгромила «Зальцбург» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Иван Шитик
Корреспондент
Роберт Левандовски.
Фото Reuters

«Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы разобрались с соперником со счетом 7:1.

Все вопросы о победителе были сняты еще в первом тайме. К 23-й минуте нападающий Роберт Левандовски оформил хет-трик. Поляк стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЛЧ.

Еще один гол в первой половине забил вингер «Баварии» Серж Гнабри.

Во второй тайме дубль оформил нападающий хозяев Томас Мюллер. Он вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ (52 мяча).

Точку в матче поставил вингер мюнхенцев Лерой Сане.

В составе «Зальцбурга» гол престижа на с чету полузащитника Мауритса Кьергора.

Первая встреча, которая проходила в Австрии, закончилась вничью — 1:1. По сумме двух матчей «Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
7:1
Зальцбург
Голы
Левандовски, 12 (1:0), Левандовски, 21 (2:0), Левандовски, 23 (3:0), Гнабри, 31 (4:0), Мюллер, 54 (5:0), Кьергор, 70 (5:1), Мюллер, 83 (6:1), Сане, 85 (7:1)
Бавария
Нойер Зюле (Ньянзу, 67) Павар Эрнандез (Упамекано, 60) Киммих Мусиала Гнабри (Сарр, 46) Левандовски Сане Коман Мюллер
Зальцбург
Кен Ульмер Соле (Пентковски, 46) Вебер Кристенсен Капальдо Ааронсон Зейвальд (Сучич, 46) Камара (Тиджани, 67) Адаму (Кьергор, 62) Адейеми (Шешко, 62)
Судьи
Тюрпен (Франция)

Роберт Левандовски
Томас Мюллер
ФК Бавария
ФК Ред Булл Зальцбург
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