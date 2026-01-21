Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

21 января, 22:21

«Бавария» — «Юнион»: стартовые составы команд

«Бавария» и «Юнион» объявили составы на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Геррейро, Ким Мин Джэ, Та, Бишоф, Киммих, Павлович, Олисе, Карл, Луис Диас, Кейн.

Запасные: Ульрайх, Урбиг, Гнабри, Горецка, Мусиала, Дэйвис, Иту, Кьяла, Дайбер.

«Юнион»: Схерпен, Халаили, Макаллистер, Берджесс, Сайкс, Зорган, Эль Хадж, Гильерме Смит, Дэвид, Флоруч

Запасные: Чембаре, Барри, Расмуссен, Фусейни, Схуфс, Патрис, Кейта, Лейсен.

«Бавария» занимает третье место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 15 очками, «Юнион» идет на 30-й строчке с 6 очками.

Матч «Бавария» — «Юнион» пройдет в среду, 21 января и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.

&laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;, &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;, &laquo;Славия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;.«Марсель» — «Ливерпуль», «Ювентус» — «Бенфика», «Славия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур.
21 января, 23:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
2:0
Юнион

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
В Германии один из старейших трактиров обанкротился после 270 лет работы
Биография Дмитрия Баринова: родился в деревне и пробился в большой футбол
Матч НБА «Миннесота» — «Голден Стэйт» перенесли после убийства в Миннеаполисе
МВД предупредило о новой схеме мошенников под видом портала «Госуслуги»
Захарова в Татьянин день посоветовала студентам сосредоточиться на учебе
Умар Нурмагомедов не смог досрочно победить легендарного бразильца, Хабиб уже сталкивает брата с Петром Яном. Что не так с боем Младшего орла на  UFC 324
Популярное видео
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Тренер «Пафоса» Селадес — о поражении 0:1 от «Челси»: «Я очень горжусь игроками»
Винисиус и Фермин Лопес номинированы на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аталанта» — «Атлетик»: стартовые составы команд

«Челси» — «Пафос»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости