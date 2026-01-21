«Бавария» — «Юнион»: стартовые составы команд

«Бавария» и «Юнион» объявили составы на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Геррейро, Ким Мин Джэ, Та, Бишоф, Киммих, Павлович, Олисе, Карл, Луис Диас, Кейн.

Запасные: Ульрайх, Урбиг, Гнабри, Горецка, Мусиала, Дэйвис, Иту, Кьяла, Дайбер.

«Юнион»: Схерпен, Халаили, Макаллистер, Берджесс, Сайкс, Зорган, Эль Хадж, Гильерме Смит, Дэвид, Флоруч

Запасные: Чембаре, Барри, Расмуссен, Фусейни, Схуфс, Патрис, Кейта, Лейсен.

«Бавария» занимает третье место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 15 очками, «Юнион» идет на 30-й строчке с 6 очками.

Матч «Бавария» — «Юнион» пройдет в среду, 21 января и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.