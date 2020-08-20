«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов в 11-й раз. Больше финалов только у «Реала»

«Бавария» обыграла «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов-2019/20 — 3:0. Мюнхенский клуб вышел в финал главного еврокубкового турнира в 11-й раз в истории (с учетом Кубка чемпионов).

Это второй результат в истории, столько же раз до решающей игры добирался «Милан» (7 побед, 4 поражения). Чаще в финалах участвовал только «Реал»: 16 раз, из них 13 побед.

Из десяти предыдущих финалов «Бавария» выиграла пять. В этом году ее соперником станет «ПСЖ».

Предыдущий раз «Бавария» играла в финале в 2013 году, когда победила дортмундскую «Боруссию» 2:1.