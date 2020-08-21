«Бавария» вышла на первое место клубного рейтинга УЕФА
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УЕФА на официальном сайте обновил клубный рейтинг.
На первое место поднялась «Бавария», которая вышла в финал Лиги чемпионов. У мюнхенцев и «Реала» по 134 очка, однако немецкий клуб набрал в этом сезоне 34 очка, тогда как испанцы всего 17.
Топ-10 клубного рейтинга УЕФА:
1. «Бавария» (Германия) — 134 очка
2. «Реал» (Испания) — 134
3. «Барселона» (Испания) — 128
4. «Атлетико» (Испания) — 127
5. «Ювентус» (Италия) — 117
6. «Манчестер Сити» (Англия) — 116
7. «ПСЖ» (Франция) — 113
8. «Севилья» (Испания) — 100
9. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 100
10. «Ливерпуль» (Англия) — 99.