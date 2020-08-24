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«Бавария» выплатит «Ванкуверу» 500 тысяч евро за успехи Дэйвиса

21:18
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«Ванкувер Уайткепс» получил 500 тысяч евро за успешное выступление защитника Альфонсо Дэйвиса в составе «Баварии», сообщает MLSSoccer.

Бонусы были прописаны в трансферном соглашении между клубами — в 2018-м «Бавария» заплитила за футболиста 10 миллионов евро (по данным transfermarkt).

Вместе с «Баварией» 19-летний канадец стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

В прошлом сезоне Дэйвис сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 10 результативных передач.

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