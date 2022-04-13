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Сегодня, 00:33

«Бавария» впервые за 3 года не выиграла два подряд матча в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Как отмечает пресс-служба УЕФА, мюнхенцы впервые с сезона-2018/19 не смогли выиграть две подряд встречи в еврокубках.

Напомним, в первой четвертьфинальной встрече испанская команда одержала победу с минимальным счетом — 1:0.

По итогам двух игр «Вильярреал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
1
0
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