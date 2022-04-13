«Бавария» впервые за 3 года не выиграла два подряд матча в Лиге чемпионов

«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Как отмечает пресс-служба УЕФА, мюнхенцы впервые с сезона-2018/19 не смогли выиграть две подряд встречи в еврокубках.

Напомним, в первой четвертьфинальной встрече испанская команда одержала победу с минимальным счетом — 1:0.

По итогам двух игр «Вильярреал» прошел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).