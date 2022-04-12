Нападающий «Вильярреала» Чуквезе сравнял счет в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

«Бавария» встречается с «Вильярреалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

На 88-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий гостей Саму Чуквезе.

Таким образом, «Вильярреал» сравнял счет — 1:1.

В первом матче на стадионе «Керамика» в Вильярреале хозяева победили со счетом 1:0.