«Бавария» — «Вильярреал»: нападающий гостей Чуквезе сравнял счет в матче
Нападающий «Вильярреала» Чуквезе сравнял счет в матче Лиги чемпионов с «Баварией»
«Бавария» встречается с «Вильярреалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
На 88-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий гостей Саму Чуквезе.
Таким образом, «Вильярреал» сравнял счет — 1:1.
В первом матче на стадионе «Керамика» в Вильярреале хозяева победили со счетом 1:0.
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