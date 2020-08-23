«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв в 11-м матче подряд
«Бавария» в финале Лиги чемпионов одолела «ПСЖ» (1:0) и таким образом выиграла все 11 матчей в этом розыгрыше, установив рекорд турнира. Команда Ханса-Дитера Флика превзошла предыдущее достижение мюнхенцев, установленное в 2013-м году при Юппе Хайнкесе и Хосепе Гвардьоле, а также результат «Реала» при Карло Анчелотти — обе команды побеждали на протяжении 10 матчей кряду, однако их результативность была значительно хуже. (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные победные серии в истории Лиги чемпионов
|
Клуб
|
Период
|
Победы
|
Мячи
|
Бавария
|
с 18.09.2019 по 23.08.2020
|
11
|
43-8
|
Бавария
|
с 02.04.2013 по 27.11.2013
|
10
|
28-3
|
Реал
|
с 23.04.2014 по 18.02.2015
|
10
|
27-3
|
Барселона
|
с 21.10.2014 по 06.05.2015
|
9
|
23-4
|
Барселона
|
с 18.09.2002 по 18.02.2003
|
9
|
17-4
|
Боруссия Д
|
с 04.12.1996 по 01.10.1997
|
8
|
19-6