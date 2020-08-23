«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв в 11-м матче подряд

«Бавария» в финале Лиги чемпионов одолела «ПСЖ» (1:0) и таким образом выиграла все 11 матчей в этом розыгрыше, установив рекорд турнира. Команда Ханса-Дитера Флика превзошла предыдущее достижение мюнхенцев, установленное в 2013-м году при Юппе Хайнкесе и Хосепе Гвардьоле, а также результат «Реала» при Карло Анчелотти — обе команды побеждали на протяжении 10 матчей кряду, однако их результативность была значительно хуже. (Денис Аль-Юсифи)

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