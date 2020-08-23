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«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв в 11-м матче подряд

23 августа 2020, 23:56
«Бавария» выиграла Лигу чемпионов. Фото ФК «Бавария».
«Бавария» выиграла Лигу чемпионов. Фото ФК «Бавария».
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«Бавария» в финале Лиги чемпионов одолела «ПСЖ» (1:0) и таким образом выиграла все 11 матчей в этом розыгрыше, установив рекорд турнира. Команда Ханса-Дитера Флика превзошла предыдущее достижение мюнхенцев, установленное в 2013-м году при Юппе Хайнкесе и Хосепе Гвардьоле, а также результат «Реала» при Карло Анчелотти — обе команды побеждали на протяжении 10 матчей кряду, однако их результативность была значительно хуже. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные победные серии в истории Лиги чемпионов

Клуб

Период

Победы

Мячи

Бавария

с 18.09.2019 по 23.08.2020

11

43-8

Бавария

с 02.04.2013 по 27.11.2013

10

28-3

Реал

с 23.04.2014 по 18.02.2015

10

27-3

Барселона

с 21.10.2014 по 06.05.2015

9

23-4

Барселона

с 18.09.2002 по 18.02.2003

9

17-4

Боруссия Д

с 04.12.1996 по 01.10.1997

8

19-6

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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