Стали известны составы «Баварии» и «Тоттенхэма» на заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов. Игра не имеет турнирного значения: мюнхенцы уже обеспечили себе первое место, лондонцы — второе.

«Бавария»: Нойер, Павар, Хави Мартинес, Боатенг, Дэйвис, Тиагу Алькантара, Киммих, Коутинью, Коман, Гнарби, Перишич.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Уокер-Петерс, Фойт, Алдервейрелд, Роуз, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Ло Сельсо, Сессеньон, Моура.

Трансляция матча «Бавария» — «Тоттенхэм»