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8 декабря 2025, 20:45

«Бавария» — «Спортинг»: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Бавария» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Бавария» и «Спортинг» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 9 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча и перекличку всего игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Бавария» — «Спортинг» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
09 декабря 2025, 20:45. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
3:1
Спортинг

Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 20.45 по московскому времени.

В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 5-м туре общего этапа ЛЧ красные проиграли «Арсеналу» со счетом 1:3. Команда из Лиссабона уверенно победила «Брюгге» — 3:0.

&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спортинг&raquo;: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов.«Бавария» — «Спортинг»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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