«Бавария» — «Спортинг»: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Бавария» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 9 декабря
«Бавария» и «Спортинг» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 9 декабря.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча и перекличку всего игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Бавария» — «Спортинг» можно в матч-центре на нашем сайте.
Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 20.45 по московскому времени.
В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В 5-м туре общего этапа ЛЧ красные проиграли «Арсеналу» со счетом 1:3. Команда из Лиссабона уверенно победила «Брюгге» — 3:0.
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