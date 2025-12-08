«Бавария» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 9 декабря

«Бавария» и «Спортинг» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 9 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча и перекличку всего игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Бавария» — «Спортинг» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.

09 декабря 2025, 20:45. Алльянц Арена (Мюнхен)

Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 20.45 по московскому времени.

В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 5-м туре общего этапа ЛЧ красные проиграли «Арсеналу» со счетом 1:3. Команда из Лиссабона уверенно победила «Брюгге» — 3:0.

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