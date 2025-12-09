«Бавария» и «Спортинг» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Бавария» (Германия) и «Спортинг» (Португалия) встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 9 декабря. Игра будет проходить на «Альянц Арене» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Мюнхене. Следить за основными событиями и результатом игры «Бавария» — «Спортинг» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В 5 турах общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 12 очков, «Спортинг» — 10 очков. В 5-м туре мюнхенцы проиграли «Арсеналу» в гостях со счетом 1:3, а лиссабонцы дома победили «Брюгге» — 3:0.