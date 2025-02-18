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18 февраля 2025, 21:50

«Бавария» — «Селтик»: трансляция матча Лиги чемпионов

«Бавария» сыграет с «Селтиком» в Лиге чемпионов 18 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гарри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Reuters

«Бавария» примет «Селтик» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля. Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Бавария» — «Селтик» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
18 февраля 2025, 23:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
1:1
Селтик

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Первый матч соперников завершился победой немецкой команды со счетом 2:1.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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