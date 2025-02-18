«Бавария» — «Селтик»: трансляция матча Лиги чемпионов
«Бавария» сыграет с «Селтиком» в Лиге чемпионов 18 февраля
«Бавария» примет «Селтик» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля. Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Бавария» — «Селтик» можно в матч-центре на нашем сайте.
Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.
Первый матч соперников завершился победой немецкой команды со счетом 2:1.
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