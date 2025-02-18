«Бавария» сыграет с «Селтиком» в Лиге чемпионов 18 февраля

«Бавария» примет «Селтик» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля. Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Бавария» — «Селтик» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

18 февраля 2025, 23:00. Алльянц Арена (Мюнхен)

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Первый матч соперников завершился победой немецкой команды со счетом 2:1.

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