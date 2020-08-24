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«Бавария» сделала требл во второй раз в истории. Она сравнялась с «Барселоной»

00:22
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Победив в финале Лиги чемпионов-2019/20, «Бавария» оформила чемпионский требл в нынешнем сезоне. Мюнхенцы ранее выиграли Кубок Германии и чемпионат страны.

Немецкой команде это удалось во второй раз в истории клуба, сообщает сайт УЕФА. По этому показателю они сравнялись с «Барселоной», которая выиграла чемпионат Испании, Кубок страны и ЛЧ за год в сезонах-2008/09 и 2014/15.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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