«Бавария» сделала требл во второй раз в истории. Она сравнялась с «Барселоной»

Победив в финале Лиги чемпионов-2019/20, «Бавария» оформила чемпионский требл в нынешнем сезоне. Мюнхенцы ранее выиграли Кубок Германии и чемпионат страны.

Немецкой команде это удалось во второй раз в истории клуба, сообщает сайт УЕФА. По этому показателю они сравнялись с «Барселоной», которая выиграла чемпионат Испании, Кубок страны и ЛЧ за год в сезонах-2008/09 и 2014/15.