«Бавария» — «Реал»: стартовые составы на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Баварией» и «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Игра пройдет на «Алльянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой мюнхенцев на выезде со счетом 2:1.

«Бавария»: Нойер, Станишич, Юпамекано, Лаймер, Та, Павлович, Гнабри, Луис Диас, Киммих, Олисе, Кейн.

«Реал»: Лунин, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Гюлер, Винисиус Жуниор, Беллингем, Браим Диас, Мбаппе.