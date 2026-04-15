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15 апреля, 20:48

«Бавария» — «Реал»: стартовые составы на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Анастасия Пилипенко
Винисиус Жуниор из «Реала» с Джонатаном Тахом из «Баварии».
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Баварией» и «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Игра пройдет на «Алльянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой мюнхенцев на выезде со счетом 2:1.

«Бавария»: Нойер, Станишич, Юпамекано, Лаймер, Та, Павлович, Гнабри, Луис Диас, Киммих, Олисе, Кейн.

«Реал»: Лунин, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Гюлер, Винисиус Жуниор, Беллингем, Браим Диас, Мбаппе.

&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 15&nbsp;апреля 2026 года.«Бавария» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
4:3
Реал

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