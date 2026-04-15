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«Бавария» — «Реал»: мадридцы ведут 3:2 после первого тайма

Алина Савинова
Фото Reuters

«Реал» обыгрывает «Баварию» по итогам первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:2.

У «сливочных» дубль оформил Арда Гюлер и еще один гол забил Килиан Мбаппе. У мюнхенцев отличились Александар Павлович и Харри Кейн.

Игра проходит на стадионе «Алльянц Арена» в Мюнхене (Германия). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Реал».

В первом матче, который состоялся 7 апреля в Мадриде, «Бавария» победила со счетом 2:1.

&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 15&nbsp;апреля 2026 года.«Бавария» против «Реала» — пять голов в первом тайме: онлайн матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
4:3
Реал

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