«Бавария» — «Реал»: мадридцы ведут 3:2 после первого тайма

«Реал» обыгрывает «Баварию» по итогам первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:2.

У «сливочных» дубль оформил Арда Гюлер и еще один гол забил Килиан Мбаппе. У мюнхенцев отличились Александар Павлович и Харри Кейн.

Игра проходит на стадионе «Алльянц Арена» в Мюнхене (Германия). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Реал».

В первом матче, который состоялся 7 апреля в Мадриде, «Бавария» победила со счетом 2:1.