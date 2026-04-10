«Бавария» и «Реал» встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 14 апреля. Игра будет проходить на «Альянц Арене» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

15 апреля, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)

Первая игра команд в четвертьфинале Лиги чемпионов состоялась 8 апреля и завершилась победой «Баварии» со счетом 2:1. В предыдущих раундах плей-офф «Реал» победил «Бенфику» и «Манчестер Сити», а «Бавария» — «Аталанту». В общем этапе «Реал» финишировал девятым, а «Бавария» — второй.