«Бавария» — «ПСЖ»: все голы матча
23:40
Все голы матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».
На третьей минуте счет в матче открыл Килиан Мбаппе.
Мбаппе помог Нойеру заработать первое очко в матче ?— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Так «ПСЖ» повел:https://t.co/chgjWPl9yY pic.twitter.com/FhaXUERUR9
Маркиньюс удвоил результат на 28-й минуте.
Неймар тоже вышел не просто свежим воздухом подышать. Ювелирная передача бразильца на Маркиньоса ? pic.twitter.com/JQchpP7jpR— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Эрик-Максим Шупо-Мотинг отыграл один мяч на 37-й минуте.
Шупо-Мотинг еще в августе выносил соперников из ЛЧ за «ПСЖ», а теперь отправляет мячи в ворота бывшей— Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021
Во втором тайме точно будет горячо ? pic.twitter.com/kEQe6uRJMw
Сравнял результат Томас Мюллер на 60-й минуте.
На 68-й минуте Мбаппе вновь вывел гостей вперед.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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