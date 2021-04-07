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«Бавария» — «ПСЖ»: все голы матча

23:40
Томас Мюллер. Фото ФК "Бавария".
Томас Мюллер. Фото ФК &quot;Бавария&quot;.
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Все голы матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».

На третьей минуте счет в матче открыл Килиан Мбаппе.

Маркиньюс удвоил результат на 28-й минуте.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг отыграл один мяч на 37-й минуте.

Сравнял результат Томас Мюллер на 60-й минуте.

На 68-й минуте Мбаппе вновь вывел гостей вперед.

Бавария — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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