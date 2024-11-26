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«Бавария» — «ПСЖ»: Сафонов в стартовом составе парижан

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Мюнхене. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов сыграет с первых минут.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер, Горетцка, Киммих, Коман, Мусиала, Сане, Кейн.

«ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Барколя, Дембеле, Заир-Эмери.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
ПСЖ

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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