«Бавария» — «ПСЖ»: Сафонов в стартовом составе парижан

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Мюнхене. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов сыграет с первых минут.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер, Горетцка, Киммих, Коман, Мусиала, Сане, Кейн.

«ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Барколя, Дембеле, Заир-Эмери.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».