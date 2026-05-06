Сафонов и Кварацхелия выйдут в старте «ПСЖ» на ответный матч с «Баварией»

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов-2025/26.

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В стартовый состав парижан попал российский голкипер Матвей Сафонов, который ранее пропустил матч с «Лорьяном» (2:2) в 32-м туре Лиги 1. Сообщалось, что тренерский штаб «ПСЖ» предоставил россиянину отдых перед ответной игрой с мюнхенцами.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Та, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн.

«ПСЖ»: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пако, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».

Первый матч «Баварии» и «ПСЖ» состоялся 28 апреля в Париже и завершился победой хозяев со счетом 5:4. Победитель этого противостояния сыграет в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».