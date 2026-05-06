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6 мая, 20:50

Сафонов и Кварацхелия выйдут в старте «ПСЖ» на ответный матч с «Баварией»

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов-2025/26.

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В стартовый состав парижан попал российский голкипер Матвей Сафонов, который ранее пропустил матч с «Лорьяном» (2:2) в 32-м туре Лиги 1. Сообщалось, что тренерский штаб «ПСЖ» предоставил россиянину отдых перед ответной игрой с мюнхенцами.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Та, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн.

«ПСЖ»: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пако, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».

Первый матч «Баварии» и «ПСЖ» состоялся 28 апреля в Париже и завершился победой хозяев со счетом 5:4. Победитель этого противостояния сыграет в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Лига чемпионов. 1/2 финала.
06 мая, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
1:1
ПСЖ

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Матвей Сафонов
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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