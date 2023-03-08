Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА. Игра начнется в 23.00 по московскому времени. Она пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Стартовый состав «Баварии»: Зоммер — Дэйвис, Упамекано, де Лигт, Станишич — Киммих , Горецка, Мусиала, Коман — Мюллер, Шупо-Мотинг.

Запасные: Ульрайх, Гнабри, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Гравенберх, Блинд, Тель, Мазрауи, А. Ибрагимович.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма — Хакими, Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш — Верратти, Фабиан Руис, Данило, Витинья — Мбаппе, Месси.

Запасные: Рико, Летелье, Санчеш, Бернат, Мукиеле, Солер, Пембеле, Битшиабу, Заир-Эмри, Гарби, Экитике.

Первая игра между «ПСЖ» и «Баварией» завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды. Единственный гол тогда забил нападающий Кингсли Коман.