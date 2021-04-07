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«Бавария» — «ПСЖ»: Сане, Мюллер, Неймар и Мбаппе выйдут с первых минут

21:06
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Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Шупо-Мотинг.

Запасные: Нюбель, Хави Мартинес, Боатенг, Дэвис, Сарр, Ньянзу, Мусиала.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Данилу, Гей, Ди Мария, Дракслер, Неймар, Мбаппе.

Запасные: Рико, Летелье, Керер, Рафинья, Кин, Сарабия, Эррера, Бакер, Пембеле, Гарби, Нагера, Камара.

Бавария — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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