Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Шупо-Мотинг.

Запасные: Нюбель, Хави Мартинес, Боатенг, Дэвис, Сарр, Ньянзу, Мусиала.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Данилу, Гей, Ди Мария, Дракслер, Неймар, Мбаппе.

Запасные: Рико, Летелье, Керер, Рафинья, Кин, Сарабия, Эррера, Бакер, Пембеле, Гарби, Нагера, Камара.