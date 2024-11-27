«ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Баварии», Сафонов пропустил один гол

«Бавария» выиграла у «ПСЖ» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла на стадионе «Альянц Арена».

Единственный гол забил защитник Ким Мин Джэ на 38-й минуте после розыгрыша углового.

Парижская команда с 57-й минуты играла в меньшинстве, так как Усман Дембеле получил вторую желтую карточку.

Ворота гостей защищал российский голкипер Матвей Сафонов. На его счету 6 сэйвов.

«БАвария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).