«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Бавария» примет «ПСЖ» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Баварии» с «ПСЖ» будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних встреч Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Бавария» — «ПСЖ» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 6 очков, «ПСЖ» — 3.

В 2020 году команды встречались финале, а 2023-м — на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В обоих сезонах побеждали мюнхенцы.