Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил еще один мяч в ворота «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Он сделал дубль в этой игре.

Француз отличился на 68-й минуте. Счет матча — 3:2 в пользу парижан.