«Бавария» — «ПСЖ»: прямая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».

Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Футбол 2». Начало трансляции — в 22.45 (мск).

В первом матче «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0.