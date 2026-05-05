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5 мая, 15:15

«Бавария» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция полуфинального матча Лиги чемпионов

«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в 1/2 финала Лиги чемпионов 6 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Getty Images

«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 в среду, 6 мая. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
06 мая, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
1:1
ПСЖ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Бавария» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире смотреть матч можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Первый матч, который состоялся 28 апреля, завершился со счетом 5:4 в пользу парижан.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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