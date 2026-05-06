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6 мая, 20:30

«Бавария» — «ПСЖ»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 6 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в среду, 6 мая. Игра будет проходить на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
06 мая, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
1:1
ПСЖ

Ключевые события игры «Бавария» — «ПСЖ» изучайте в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов.

&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 6&nbsp;мая 2026 года.«Бавария» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Матч в Мюнхене в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии подписки).

Первый матч соперников состоялся во вторник, 28 апреля, и завершился победой парижан с минимальной разницей в счете (5:4). Победитель этой пары выйдет в финал и сыграет с «Арсеналом».

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2025/2026 состоится 30 мая 2026 года. Решающий матч пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Игра начнется в 19:00 мск.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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