«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) в среду, 6 мая. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

06 мая, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)

Прогнозы на матч

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн ожидает очередного захватывающего матча: «Надеюсь, мы увидим еще один захватывающий матч между «Баварией» и «ПСЖ», подобный тому, что состоялся неделю назад, но это маловероятно. В первом матче команды пытались обеспечить себе хорошую стартовую позицию. Во второй игре речь пойдет о выходе в финал Лиги чемпионов. Домашний матч имеет другую динамику. Для «Баварии» это возможность с самого начала показать, какой огромной силой обладает этот клуб. Я ожидаю от команды большего доминирования во владении мячом, потому что она играет дома и ей нужно отыгрываться».

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Бавария» вполне может реабилитироваться в ответном матче: «Ты уверен, что «Пари Сен-Жермен» пройдет «Баварию»? Нет? И я не уверен. Больше того, они там так могут собраться, что принципиально могут «ПСЖ» затоптать. И все».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитами мюнхенцев: котировка на победу «Баварии» в матче — 1.68, а «ПСЖ» — 3.85. Ничья оценивается как 5.20. Исходя из котировок, шансы на проход в финал у команд равные — 1.90.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».