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6 мая, 21:45

«Бавария» — «ПСЖ»: началась прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 6 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Началась прямая трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Стартовый свисток игры на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
06 мая, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
1:1
ПСЖ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Бавария» — «ПСЖ» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 6&nbsp;мая 2026 года.«Бавария» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Матч в Мюнхене в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии подписки).

Первый матч соперников состоялся на прошлой неделе и завершился победой клуба из Парижа со счетом 5:4. На предыдущей стадии мюнхенцы обыграли «Реал» с общим счетом 6:4, а парижане выиграли у «Ливерпуля» — 4:0.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2025/2026 состоится 30 мая 2026 года. Решающий матч пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Игра начнется в 19:00 мск.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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