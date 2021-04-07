Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграл «Баварию»

«Бавария» дома уступила «ПСЖ» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гости повели 2:0 после точных ударов Килиана Мбаппе и Маркиньюса. Хозяевам удалось сравнять результат. Отличились Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Томас Мюллер. Мбаппе на 68-й минуте забил еще раз и оформил дубль.

Ответная игра состоится 13 апреля. В параллельном матче «Челси» выиграл у «Порту» (2:0).

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:3 (1:2)

Голы: Мбаппе, 3 (0:1). Маркиньюс, 28 (0:2). Шупо-Мотинг, 37 (1:2). Мюллер, 60 (2:2). Мбаппе, 68 (2:3).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле (Боатенг, 42), Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер, Коман, Горецка (Дэйвис, 33), Шупо-Мотинг, Сане.

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46), Дагба, Гей, Дракслер, Данилу Перейра, Ди Мария (Кин, 71), Неймар (Рафинья, 90), Мбаппе.

Предупреждения: Эрнандез, 35. Дракслер, 62. Киммих, 70. Боатенг, 72. Шупо-Мотинг, 89.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

7 апреля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена»