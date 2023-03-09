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Гол Шупо-Мотинга принес «Баварии» победу над «ПСЖ». Мюнхенцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
Фото Reuters

«Бавария» обыграла «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

В первом тайме забитых голов не было. Перед самым перерывом защитник мюнхенцев Маттейс Де Лихт выбил мяч из пустых ворот.

На 52-й минуте встречи нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг открыл счет, но гол был отменен после просмотра видеоповтора. Спустя 9 минут камерунец забил уже без нарушения правил. На последних минутах Серж Гнабри удвоил преимущество хозяев.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:0
ПСЖ
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
19
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