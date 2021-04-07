Сегодня, 7 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором «Бавария» на своем поле примет «ПСЖ». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в финале ЛЧ 2020 года, тогда немецкий клуб одержал победу со счетом 1:0.

Следить за матчем «ПСЖ» — «Лацио» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Бавария» — «ПСЖ»