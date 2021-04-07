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«Бавария» — «ПСЖ», 1/4 финала ЛЧ: где смотреть онлайн трансляцию матча

20:00
Роберт Левандовски забивает в ворота «ПСЖ» в финале ЛЧ-2020. Фото Reuters
Роберт Левандовски забивает в ворота «ПСЖ» в финале ЛЧ-2020. Фото Reuters
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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором «Бавария» на своем поле примет «ПСЖ». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в финале ЛЧ 2020 года, тогда немецкий клуб одержал победу со счетом 1:0.

Следить за матчем «ПСЖ» — «Лацио» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Бавария» — «ПСЖ»

Бавария — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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