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«Бавария» приехала в Москву с настроем Виктора Мозеса». Реакция Губерниева на поражение «Локомотива» в ЛЧ

27 октября 2020, 23:49
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев после матча 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» (1:2) выразил мнение, что российские клубы не привыкли к таком уровню игры. Журналист также отметил, что немецкая команда не настроилась должным образом на встречу с железнодорожниками.

«Бавария» приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса. То есть, мы пешком оббежим вас и попой забьем. По-хорошему и объективно должны были сыграть где-то 2:5. Но с метра одним надо попадать, а другим научиться отдавать на пустые ворота", - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Еще важный момент. Наши клубы совсем к такому уровню не привыкли. Обьясню: кто-то из соперников может грамотно открыться между линиями, а другой кто-то туда отдать. Так наши получили второй гол. В РПЛ так в принципе не играет никто. А пора начинать! И тем не менее, «Локо» — молодцы!».

Локомотив — Бавария

 

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1162

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