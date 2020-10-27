«Бавария» приехала в Москву с настроем Виктора Мозеса». Реакция Губерниева на поражение «Локомотива» в ЛЧ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев после матча 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» (1:2) выразил мнение, что российские клубы не привыкли к таком уровню игры. Журналист также отметил, что немецкая команда не настроилась должным образом на встречу с железнодорожниками.

«Бавария» приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса. То есть, мы пешком оббежим вас и попой забьем. По-хорошему и объективно должны были сыграть где-то 2:5. Но с метра одним надо попадать, а другим научиться отдавать на пустые ворота", - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Еще важный момент. Наши клубы совсем к такому уровню не привыкли. Обьясню: кто-то из соперников может грамотно открыться между линиями, а другой кто-то туда отдать. Так наши получили второй гол. В РПЛ так в принципе не играет никто. А пора начинать! И тем не менее, «Локо» — молодцы!».