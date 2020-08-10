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«Бавария» представила яркий комплект формы на следующий сезон Лиги чемпионов

10 августа 2020, 15:15
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«Бавария» представила комплект формы на новый сезон Лиги чемпионов. Футболки выполнены преимущественно в черном цвете с бордовыми вставками на груди.

«Дизайн основан на ромбовидной форме фасада «Альянц Арены». Эти ромбы также есть на гербе «Баварии». В области шеи выгравирован девиз клуба «Mia san mia». Форма будет дополнена черными шортами и гетрами», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, «Бавария» продолжает участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В 1/4 финала мюнхенцы в пятницу, 14 августа, сыграют с «Барселоной» на нейтральном поле в Лиссабоне.

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