«Бавария» повторила рекорд еврокубков по количеству побед кряду

«Бавария» в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (3:1) добыла 16-ю победу подряд в еврокубках и сравнялась по данному показателю с «Атлетико».

Побить рекорд мюнхенцы могут установить во встрече 5-го тура ЛЧ с «матрасниками» 1 декабря.

1??6?? — @FCBayern equal Atl?tico Madrid on winning a record 16 consecutive matches in European competition. Bayern can take the record in their next European match, at Atl?tico Madrid on 1 December. #UCL #FCBSAL