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«Бавария» — первая команда, забившая девять голов в матче Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, обыграв загребское «Динамо» со счетом 9:2 в матче 1-го тура общего этапа турнира.

Мюнхенцы стали первой командой, забившей девять голов в матче Лиги чемпионов УЕФА (с 1992 года, не считая игр квалификации). Ранее «Бавария» забивала 9 голов в матче Кубка европейских чемпионов в 1972 году против «Омонии» (9:0).

Также результат матча «Бавария» — «Динамо» является вторым по количеству голов в матчах ЛЧ (групповой этап и финал). 11 голов за игру еще забивали «Монако» и «Депортиво Ла-Корунья» (8:3) в ноябре 2003 года. Рекорд принадлежит дортмундской «Боруссии» и «Легии» — 8:4 в ноябре 2016 года.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Динамо (Загреб)
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