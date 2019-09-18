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«Бавария» переиграла «Црвену Звезду» в Мюнхене

18 сентября 2019, 23:54
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«Бавария» обыграла «Црвену Звезду» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:0. В составе победителей отличились Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

Лига чемпионов

Группа B

«Бавария» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 3:0 (1:0)

Голы: Коман, 34 (1:0). Левандовски, 80 (2:0). Мюллер, 90+1 (3:0).

«Бавария» (Германия): Нойер, Киммих, Павар, Зюле, Эрнандез, Перишич (Гнабри, 66), Толиссо (Хави Мартинес, 65), Тиагу Алькантара, Коутинью (Мюллер, 83), Коман, Левандовски.

«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Гобелич, Милунович, Дегенек, Жандер, Гарсия (Вуканович, 83), Каньяс, Йованчич (Вулич, 62), Марин, ван Ла Парра, Павков (Боаки, 70).

Предупреждения: Дегенек, 51. Вулич, 90.

Судья: Мэдден (Шотландия).

18 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Бавария — Црвена Звезда

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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