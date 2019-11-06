«Бавария» обыграла «Олимпиакос» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» выиграла у «Олимпиакоса» (2:0) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

У победителей отличились Роберт Левандовски и Иван Перишич. «Бавария» набрала 12 очков и занимает первое место в группе В. За два тура до окончания группового этапа команда обеспечила себе выход в 1/8 финала. У «Олимпиакоса» одно очко и четвертое место.

Лига чемпионов. Групповой этап

Группа В

4-й тур

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:0 (0:0)

Голы: Левандовски, 69 (1:0). Перишич, 89 (2:0).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Хави Мартинес, Мюллер, Гнабри (Перишич, 88), Коман (Коутинью, 90+1), Горецка, Дэйвис, Левандовски.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Эль-Абделлауи, Цимикас, Рубен Семеду, Мериа, Бухалакис (Вальбуэна, 71), Гильерме, Камара, Герреро, Поденсе (Эль-Араби, 79), Ранджелович (Масурас, 61).

Судья: Рачковски (Польша).

6 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».