«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов
«Бавария» победила «Лион» (3:0) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
В составе победителей дубль сделал Серж Гнабри. Еще один мяч в концовке забил Роберт Левандовски.
«Бавария» пробилась в финал, где ее соперником станет еще один французский клуб — «ПСЖ».
Финальный матч, как и все поединки 1/4 и 1/2 финала, пройдет в Лиссабоне. Игра состоится 23 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.
Лига чемпионов
1/2 финала
«Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 0:3 (0:2)
Голы: Гнабри, 18 (0:1). Гнабри, 33 (0:2). Левандовски, 88 (0:3).
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 67), Марсал (Шерки, 73), Ауар, Какере, Гимарайнс (Тиагу Мендес, 46), Депай (Дембеле, 58), Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67).
«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Киммих, Мюллер, Перишич (Коман, 63), Тиагу Алькантара (Павар, 82), Гнабри (Коутинью, 75), Горецка (Толиссо, 82), Дэйвис, Левандовски.
Предупреждения: Марселу, 35. Марсал, 42. Тиагу Мендес, 86.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
19 августа. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе