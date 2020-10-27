Экс-футболист «Локомотива», «Байера» и «Фортуны» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Конечно, лучше бы была ничья, и у «Локомотива» были все возможности для этого. Были моменты, но, к сожалению, проиграли, хотя матч был достойный, и игроки показали хороший футбол, — сказал Булыкин «СЭ». — «Бавария» — это машина, они показали достаточно моментов и не на максимальных оборотах смогли добиться нужного результата. Думаю, момент с отмененным пенальти эмоционально встряхнул «Локомотив», команда имела хорошие возможности для атак, к сожалению, подвела реализация.

Антон Миранчук забил гол и хорошо играл, он один из лидеров команды. Остальные ребята должны были тоже почувствовать уверенность, забыть о страхе перед победителем Лиги чемпионов. Мне понравились все игроки «Локомотива», они выглядел достойно и имели шансы сыграть вничью, но мастерство «Баварии» оказалось выше, не зря они победители этого турнира. (Анастасия Пастернак)