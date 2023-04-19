«Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанн, Де Брейне, Шупо-Мотинг и Сане выйдут с первых минут, Мане — в запасе
«Бавария» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в Мюнхене и начнется в 22.00 мск.
«Бавария»: Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лигт, Канселу, Киммих, Горетцка, Коман, Сане, Мусиала, Шупо-Мотинг.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканжи, Диаш, Аке, Стоунз, Родри, Гюндоган, Де Брейне, Силва, Грилиш, Холанн.
В первом матче «Ман Сити» победил со счетом 3:0.
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