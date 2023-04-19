«Бавария» — «Манчестер Сити»: арбитр отменил удаление Упамекано, Холанн не забил пенальти

«Бавария» и «Манчестер Сити» не выявили победителя по итогам первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов — 0:0.

На 18-й минуте встречи главный арбитр Клеман Тюрпен отменил красную карточку защитника Дайо Упамекано. Ранее судья удалил защитника за фол последней надежды на форварде Эрлине Холанне. Но после вмешательства бокового арбитра стало ясно, что в момент паса Холанн находился в положении вне игры.

На 38-й минуте Холанн не реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой все того же Упамекано. Мяч после удара норвежца полетел выше ворот.