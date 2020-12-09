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«Бавария» — «Локомотив»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

22:30
Леон Горецка и Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леон Горецка и Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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9 декабря «Локомотив» в гостях проведет матч Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча начнется в 23.00 (мск).

Команда Марко Николича занимает четвертое (последнее) место в турнирной таблице группы A с тремя очками. Мюнхенцы располагаются на первой строчке с 13 баллами.

Следить за матчем «Бавария» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Бавария» — «Локомотив»

Бавария — Локомотив

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