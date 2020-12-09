9 декабря «Локомотив» в гостях проведет матч Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча начнется в 23.00 (мск).

Команда Марко Николича занимает четвертое (последнее) место в турнирной таблице группы A с тремя очками. Мюнхенцы располагаются на первой строчке с 13 баллами.

Следить за матчем «Бавария» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Бавария» — «Локомотив»