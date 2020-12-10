На 62-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» ошибся швейцарский арбитр Сандро Шерер.Он решил, что мяч ушел за линию ворот от левой ноги Владислава Игнатьева. Был назначен угловой удар, после розыгрыша которого Никлас Зюле открыл счет.

«Бавария» — «Локо».

На самом деле Игнатьев ткнул мяч в направлении Джамала Мусиалы, тот попал игроку мюнхенцев в правую ногу и после этого выкатился за пределы поля. Судье следовало возобновить игру ударом от ворот. (Александр Бобров)