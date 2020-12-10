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Судья ошибочно назначил угловой — «Бавария» забила гол «Локомотиву»

00:33
9 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Локомотив». 62-я минута. Никлас Зюле открыл счет в матче. Фото Reuters «Бавария» — «Локо».
9 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Локомотив». 62-я минута. Никлас Зюле открыл счет в матче. Фото Reuters
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На 62-й минуте матча 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» ошибся швейцарский арбитр Сандро Шерер.Он решил, что мяч ушел за линию ворот от левой ноги Владислава Игнатьева. Был назначен угловой удар, после розыгрыша которого Никлас Зюле открыл счет.

«Бавария» — «Локо».
«Бавария» — «Локо».

На самом деле Игнатьев ткнул мяч в направлении Джамала Мусиалы, тот попал игроку мюнхенцев в правую ногу и после этого выкатился за пределы поля. Судье следовало возобновить игру ударом от ворот. (Александр Бобров)

Бавария — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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