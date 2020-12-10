Канделаки прокомментировала итог выступления «Локомотива» в Лиге чемпионов
01:28
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале подвела итог выступления «Локомотива» в еврокубках. Команда из Москвы в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов уступила «Баварии» (0:2) и заняла последнее место в своем квартете.
«Перрончик тронется, вагон останется.
Ну хорошо, останется состав из трех вагонов. Такая вот грустная футбольная песня на хорошем русском языке...» - написала Канделаки.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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