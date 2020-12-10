Канделаки прокомментировала итог выступления «Локомотива» в Лиге чемпионов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале подвела итог выступления «Локомотива» в еврокубках. Команда из Москвы в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов уступила «Баварии» (0:2) и заняла последнее место в своем квартете.

«Перрончик тронется, вагон останется.

Ну хорошо, останется состав из трех вагонов. Такая вот грустная футбольная песня на хорошем русском языке...» - написала Канделаки.