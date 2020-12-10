«Локомотив» уступил на выезде «Баварии» и завершил еврокубковый сезон

«Локомотив» завершил выступление на групповом этапе Лиги чемпионов поражением от «Баварии». Мюнхенский клуб победил на своем поле со счетом 2:0.

Оба мяча в ворота москвичей влетели во втором тайме. Авторами голов стали Никлас Зюле и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«Локомотив» остался на последнем месте в группе. В активе российского клуба за 6 матчей набралось только 3 очка. На этом «Локо» завершил свое выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов

Группа A

«Бавария» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 2:0 (0:0)

Голы: Зюле, 63 (1:0). Шупо-Мотинг, 80 (2:0).

«Бавария» (Германия): Нойер, Сарр, Боатенг (Ричардс, 69), Зюле, Дэйвис (Эрнандез, 69), Сане (Штиллер, 85), Горецка (Мусиала, 61), Рока, Мюллер (Гнабри, 46), Дуглас Коста, Шупо-Мотинг.

«Локомотив» (Россия): Гильерме, Живоглядов, Райкович, Чорлука, Рыбус, Рыбчинский (Сильянов, 88), Магкеев, Миранчук, Игнатьев, Камано (Иосифов, 76), Эдер.

Предупреждения: Живоглядов, 60. Боатенг, 64. Сане, 69.

Судьи: Шерер. Де Алмейда, Зогай (все — Швейцария).

ВАР: Иррати. Валери (оба — Италия).

9 декабря. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».