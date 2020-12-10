Флик хочет сыграть с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Локомотивом» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0) признался, что в плей-офф хотел бы сыграть с «Барселоной». Мюнхенцы вышли из своей группы в 1/8 финала с первого места, а каталонцы — со второго.

— Жеребьевка? Никак не могу повлиять на нее, — сказал Флик. — Но ждем с нетерпением. Посмотрим, с кем сыграем. С удовольствием сыграли бы с «Барселоной». Но все команды хороши. У всех свои достоинства и недостатки. Мы хотим пройти 1/8. И продолжить успешную серию в Лиге чемпионов.

Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 14 декабря. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.

(Наталья Юрина)