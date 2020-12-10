Зюле объяснил, почему «Бавария» сыграла хуже «Локомотива» в первом тайме

Защитник «Баварии» Никлас Зюле после победы над «Локомотивом» в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что 2020 год получился успешным для мюнхенцев. Также он добавил, что команда помнит, как сложно выиграть турнир.

— В первом тайме мы сбились на слишком большое количество безадресных навесов в штрафную, где было недостаточно игроков для дальнейшего обострения, — цитирует пресс-служба УЕФА Зюле. — Во второй половине мы стали чаще проходить с флангов в штрафную и стремились простреливать низом, что получалось гораздо лучше. Безусловно, есть моменты, над которыми нам нужно работать, но год в Лиге чемпионов мы закончили хорошо и можем быть довольны. По прошлому сезону мы помним, что необходимо, чтобы выиграть этот турнир, и как сложно это сделать. У нас невероятный командный дух, который нам снова пригодится в этом сезоне. С имеющимся в распоряжении составом возможно все.