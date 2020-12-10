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Флик оценил игру Дэйвиса в матче с «Локо»

01:44
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Главный тренер «Баварии» Ханси Флик объяснил, почему заменил полузащитника Альфонсо Дэйвиса в матче Лиги чемпионов против «Локомотива». Канадец был признан лучшим игроком Канады в 2020 году.

— Мы думали, сколько сыграет Дэйвис, — сказал Флик. — В перерыве поговорили с ним. Но решили заменить его на 69-й минуте. Его возвращение удалось. Он доказал, что является мастеровитым игроком. Нам его не хватало. Рады, что он вернулся.

(Наталья Юрина)

Бавария — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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