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Флик: «Бавария» выполнила план на игру с «Локо»

01:33
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Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Локомотивом» в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда выполнила план на игру. По его мнению, мюнхенцы великолепно сыграли в своей группе.

— Мне понравилось, как Зюле сегодня играл, — сказал Флик. — Забил первый гол после «стандарта». И потом я понял, что наша команда победит сегодня. Мне понравилось, как команда компактно играла, атаковала. Мы выполнили план на игру. Эта кампания в Лиге чемпионов просто великолепна.

(Наталья Юрина)

Бавария — Локомотив

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